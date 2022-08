Alemania vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Femenil Sub-20 2022

Mundial Femenil

Gran partido nos espera este miércoles 10 de agosto en el arranque del Mundial Femenil Sub-20 2022 en Costa Rica, cuando Alemania busque hacer su debut con el pie derecho demostrando su jerarquía, pero tendrán que medirse a Colombia que saldrá decidida a dar la campanada en el Alejandro Morera Soto.

Hora y Canal Alemania vs Colombia

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Hora: 11:00 am de Costa Rica. 12:00 pm de México y Colombia. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. Gol Caracol en Colombia. Telemundo en Estados Unidos.

Alemania vs Colombia en VIVO

La selección de Alemania es una de las grandes favoritas al título, son las máximas ganadoras con 3 títulos, aunque no les ha ido bien en las últimas dos ediciones donde quedaron eliminadas en cuartos de final, aunque en ambas ganaron sus 3 partidos de la fase de grupos.

Die Nationalelf fue designada por la UEFA para participar debido a que no hubo clasificación por el tema del COVID.

Por su parte, Colombia vuelve a un Mundial de la categoría donde únicamente habían participado en la edición 2010 donde llegaron hasta las semifinales, por lo que intentarán volver a hacer una participación histórica.

Las Cafeteras vienen de una gran exhibición en el Premundial Femenil Sub-20 el pasado mes de abril cuando quedaron subcampeonas únicamente perdiendo ante Brasil.

Tanto Alemania como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta competencia que será muy cerrada, comparten sector con México y Nueva Zelanda, por lo que será una pelea muy dura. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Alemania vs Colombia.

