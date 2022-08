Lecce vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie A 2022-2023

Serie A

Seguimos con las emociones de este sábado 13 de agosto en la jornada inaugural de la Serie A 2022-2023, cuando el Lecce haga su presentación en casa con la misión de demostrar que puede competir ante cualquier rival, pero tendrá que recibir nada más y nada menos que al Inter de Milán que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Stadio Comunale Via del Mare.

Hora y Canal Lecce vs Inter de Milán

Sede: Estadio Via del Mare, Lecce, Apulia, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 12:45 pm de Centroamérica. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Lecce vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro del Lecce arranca esta nueva temporada con la misión de salvarse del descenso. Llegan como los vigentes campeones de la Serie B de Italia, pero igual saben que hay una marcada diferencia entre la segunda y la primera división.

Los Giallorossi tuvieron un amargo arranque de temporada en Italia el pasado viernes cuando recibieron al Cittadella en la primera ronda de la Copa de Italia siendo superados 2-3 en tiempos extra.

Por su parte, el Inter de Milán inicia la temporada con el objetivo puesto en levantar el título, saben que será una campaña muy dura, por lo que cada duelo es vital en la búsqueda del objetivo.

El Internazional tuvo una fuerte pretemporada que cerró el pasado sábado cayendo 4-2 ante el Villarreal, una semana antes había empatado 2-2 ante el Lyon.

Tanto Lecce como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y empezar la campaña con el pie derecho, aunque la realidad es que el Inter es amplio favorito, sería una auténtica campanada si Giallorossi rescata, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lecce vs Inter de Milán.

Lecce vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie A 2022-2023

Last modified: agosto 13, 2022

Etiquetas: Inter de Milán