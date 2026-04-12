Written by: abril 12, 2026 Serie A

Como vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 Serie A 2025-26

Como vs Inter

¡Duelo de titanes en Lombardía! Este domingo, el Inter de Milán visita al sorprendente Como en un partido que podría definir el rumbo de la Serie A y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en un gran momento, mientras que el Inter busca dar el paso casi definitivo rumbo al título, el Como quiere meterse a zona de Champions League cuando faltarían apenas 6 jornadas para concluir la temporada.

El Inter llega encendido tras meterle cinco a la Roma, con un Lautaro Martínez que regresó de su lesión en plan estelar marcando apenas al minuto uno. Los de Cristian Chivu tienen siete puntos de ventaja sobre el Napoli y saben que el Scudetto está a la vuelta de la esquina.

Pero ojo, que el Como no es un rival sencillo. El equipo de Cesc Fábregas es la gran revelación del 2026 y tiene entre ceja y ceja la clasificación a la Champions League. En su casa, el Sinigaglia, han ganado sus últimos tres juegos anotando 10 goles. Ya empataron sin goles en la Copa hace poco, demostrando que pueden jugarle de tú a tú al campeón. 

¿Podrá Fábregas vencer por primera vez al Inter o la jerarquía de Lautaro y Thuram pondrá orden?

Nuestro pronóstico: Será un partido abierto y con muchos goles. Empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 12, 2026
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