Inter vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Serie A 2025-26

Serie A

¡Duelo de urgencia máxima en la capital de la moda! Este domingo, el Inter recibe a la Roma en un San Siro que exige el regreso al triunfo y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto el Inter como al Roma no llegan en su mejor momento, por lo que esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya ayudado a recuperar la confianza y el buen fútbol.

Los ‘Nerazzurri‘ han visto cómo su cómoda ventaja de dos dígitos se redujo a solo seis puntos tras una racha negativa que coincidió con la ausencia de su capitán, Lautaro Martínez. Pero atención interistas: ¡el ‘Toro’ está de vuelta y listo para embestir!

El equipo de Cristian Chivu ha sufrido recientemente en liga y copa, pero en casa siguen siendo una fortaleza casi impenetrable.

Del otro lado llega la loba de Gian Piero Gasperini, un viejo conocido del Inter que busca venganza. La Roma está empatada con la Juventus en la lucha por el último boleto a Champions, pero tienen un problema grave: no saben ganar fuera de casa. Siete de sus diez derrotas en el torneo han sido como visitantes.

¿Podrá Lautaro sellar el regreso triunfal del líder o la Roma dará el golpe en San Siro para prender la liga?

Nuestro pronóstico: El regreso de Lautaro cambia todo. Gana el Inter 1-0 en un partido de dientes apretados. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 5, 2026