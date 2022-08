Leeds vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 21 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Premier League 2022-2023, cuando el Leeds United busque aprovechar su condición de local para demostrar que puede competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Chelsea

Sede: Elland Road, Leeds,, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Leeds vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Leeds ha tenido un buen arranque de campaña demostrando que quieren pasar menos problemas para salvarse de los que pasaron la temporada pasada. En dos jornadas suman una victoria y un empate, así que en casa intentarán mantener su paso invicto.

The Whites viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton en un choque que ganaban 0-2 con doblete de Rodrigo Moreno, sin embargo tuvieron que conformarse con el 2-2 final.

Por su parte, el Chelsea ha empezado la temporada de manera irregular para sus expectativas al sumar un triunfo y un empate, por lo que en esta visita saldrán decididos a conseguir las tres unidades.

Los Blues vienen de un duro empate en la jornada pasada cuando recibieron al Totteham en un choque que parecían ganar 2-1 con goles de Koulibaly y Reece James, sin embargo un error al 90+6 selló el 2-2 final.

Tanto el Leeds como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que la temporada irá tomando forma. En los pronósticos los Blues son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo The Whites están en casa e intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Chelsea.

Leeds vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

