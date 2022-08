Waalwijk vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Gran partido nos espera este domingo 21 de agosto en la jornada 3 de la Eredivisie 2022-2023 en Holanda, cuando el Feyenoord busque imponer su jerarquía para sumar una nueva victoria que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que visitar a un Waalwijk que intentará aprovechar su condición de local en la cancha del Mandemakers.

Hora y Canal Waalwijk vs Feyenoord

Sede: Mandemakers Stadion, Waalwijk, Países Bajos

Hora: 4:45 pm de Países Bajos. 9:45 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 11:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Waalwijk vs Feyenoord en VIVO

El cuadro del Waalwijk ha tenido un arranque de temporada irregular al sumar par de empates en sus dos primeros juegos, por lo que en casa intentarán seguir con ese paso invicto ante uno de los favoritos a pelear por los primeros puestos.

Los dirigidos por Joseph Oosting viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Emmen en un duelo que parecía perderían, hasta que al 89 Julen Lobete puso el 1-1 final.

Por su parte, Feyenoord es uno de los favoritos a pelear por los primeros puestos soñando con el título, aunque se han quedado sin margen de error. Ellos suman un triunfo y un empate en las dos primeras fechas.

De club van het volk viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Heerenveen en un choque que dominaron, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final, a pesar de que Santiago Giménez hizo su debut entrando de cambio al 78.

Tanto el Waalwijk como el Feyenoord saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar la victoria. En los pronósticos el Popular es favorito por su mayor calidad, sin embargo los locales contarán con el apoyo de su afición intentando sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Waalwijk vs Feyenoord.

