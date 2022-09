Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 3 de septiembre en la jornada 6 de la Premier League 2022-2023, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local intentando dar la campana al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester City

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Aston Villa vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido un arranque de campaña complicado que los tiene peleando en la parte baja de la tabla, dado que en 5 jornadas suman una victoria y han perdido en 4 choques, por lo que les urge reaccionar.

Los Villanos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Arsenal en un choque donde intentaron competir con sus armas, al 74 Douglas Luiz había puesto el empate parcial, pero terminaron cayendo 2-1.

Por su parte, el Manchester City ha cumplido en este inicio de temporada demostrando que van por otro título. En 5 fechas suman 4 triunfos y un empate.

Los Citizens vienen de un contundente triunfo en la jornada de media semana cuando recibieron al Nottingham Forest logrando aplastarlos 6-0 con hat-trick de Erling Haaland, doblete de Julián Álvarez y uno más de Joao Cancelo.

Tanto el Aston Villa como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen sus objetivos claros, aunque la realidad es que los Citizens son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sería una sorpresa si los Villanos salen con algo en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester City.

