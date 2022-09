Real Sociedad vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 3 de septiembre siguiendo con la jornada 4 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando la Real Sociedad busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita demostrar que están para pelear ante cualquier rival, pero recibirán al Atlético de Madrid que está obligado a llevarse el botín completo de su visita a Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 Am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid EN VIVO

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido un buen inicio de temporada, dado que en 3 jornadas suman par de victorias y una derrota, por lo que en casa saldrán decididos a dar un golpe de autoridad demostrando que están para competir ante cualquier rival.

Los Txuri-urdin vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Elche logrando superarlos con solitaria anotación de Brais Méndez.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha empezado la temporada de manera titubeante, dado que en 3 jornadas suman un par de triunfos y una derrota, aunque sin convencer, por lo que en esta visita intentarán ganar y generar confianza.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Valencia logrando superarlos con solitaria anotación de Antoine Griezmamn a los 66 minutos.

Tanto la Real Sociedad como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos y demostrar que serán protagonistas. En los pronósticos los Colchoneros son ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Txuri-Urdin están en casa y van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Atlético de Madrid.

