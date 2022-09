Wolves vs Southampton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 3 de agosto en la jornada 6 de la Premier League 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local intentando sumar su primer triunfo de la temporada que les de un respiro, pero recibirán al Southampton que llega motivado listo para sumar en su dura visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Southampton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Wolves vs Southampton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido un arranque de temporada complicado ya que no conocen el triunfo en 5 jornadas con saldo de 3 empates y un par de descalabros, por lo que en casa no hay margen de error si no quieren rezagarse desde el inicio.

Los Lobos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bournemouth en un duelo parejo, fueron ligeramente mejores, pero incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, Southampton ha empezado la temporada de buena manera mostrándose competitivo, pero saben que apenas estamos iniciando. Ellos cosechan par de victorias, un empate y par de descalabros en 5 duelos.

The Saints viene de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Chelsea logrando remontarlos para vencerlos 2-1 con goles de Roméo Lavia y Adam Armstrong.

Tanto los Wolves como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza ahora que la temporada va tomando forma; en la tabla general encontramos a los Lobos en la posición 18 con 3 unidades, mientras The Saints son novenos con 7 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Southampton.

