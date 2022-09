Go Ahead Eagles vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Buen partido nos espera este sábado 3 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de la Eredivisie 2022-2023 de los Países Bajos, cuando el Go Ahead Eagles intente hacer un duelo perfecto que les permita soñar con la campanada al recibir a un Feyenoord que saldrá decidido a imponer su jerarquía y quedarse con el botín completo del Adelaarshorst Stadion.

Hora y Canal Go Ahead Eagles vs Feyenoord

Sede: Adelaarshorst Stadion, Deventer, Países Bajos

Hora: 9:00 pm de Países Bajos. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Go Ahead Eagles vs Feyenoord en VIVO

El cuadro del Go Ahead Eagles tiene un claro objetivo esta temporada que es salvarse del descenso, sin embargo su inicio no ha sido nada bueno perdiendo los 4 partidos que han disputado y tienen mucho que mejorar si aspiran a sumar este sábado.

Las Águilas vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Sparta Rotterdam siendo superados 0-1 y sufriendo la expulsión de Rashaan Fernandes.

Por su parte, el Feyenoord ha cumplido con un buen inicio de temporada sabiendo que no hay margen de error en la pelea por los primeros puestos. Ellos cosechan 3 triunfos y un empate en 4 duelos.

De club van het volk viene de un claro triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Emmen logrando superarlos 4-0 con goles de Quinten Timber, Santiago Giménez, Jacob Vandso y Sebastian Szymanski.

Tanto el Go Ahead Eagles como el Feyenoord saben de la importancia de este duelo dado que ambos tienen sus objetivos claros, pero la realidad es que el equipo del Chaquito Giménez es claro favorito para ganar y hacerlo sin demasiadas complicaciones, sin embargo las Águilas están en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Go Ahead Eagles vs Feyenoord.

Go Ahead Eagles vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eredivisie 2022-23

Last modified: septiembre 3, 2022

