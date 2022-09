Milán vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2022-23

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 3 de agosto siguiendo con la jornada 5 de la Serie A 202-2023 en Italia, cuando el Milán busque demostrar porque es el vigente campeón, tendrá una «prueba de fuego» cuando se midan al Inter de Milán que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en la cancha de San Siro.

Hora y Canal Milán vs Inter

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Milán vs Inter en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido un arranque de campaña «bueno», ya que en 4 jornadas suman par de victorias y par de empates, porl o que saben que el margen de error se recorta en una pelea por el título que se espera muy cerrada y competida.

Il Diavolo viene de un amargo empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Sassuolo en un choque muy cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Inter de Milán también ha empezado de la temporada de «buena» manera sumando 3 victorias y un descalabro, así que igual saben que no pueden fallar este sábado si no quieren complicarse.

El Inter viene de un gran triunfo a media semana cuando recibieron al Cremonese logrando doblegarlos 3-1 con goles de Joaquín Correa, Nicolo Barella y Lautaro Martínez.

Tanto el Milán como el Inter saben de al importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de llevarse el triunfo y dar un golpe de autoridad rumbo a lo que viene en esta Serie A que va tomando forma; en la tabla general encontramos a los Rossoneris en la sexta posición con 8 puntos, mientras el Inter es tercero con 9 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Inter.

Last modified: septiembre 2, 2022

