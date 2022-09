Braga vs Vitoria Guimaraes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Primeira Liga 2022-2023

Primeira Liga

Gran partido tendremos este sábado 3 de septiembre en la jornada 3 de la Primeira Liga 2022-2023 en Portugal, cuando el Braga busque seguir con su buena inercia demostrando que están para pelear por la cima, pero recibirán al Vitoria Guimaraes que intentará dar la gran campanada en el Municipal de Braga.

Hora y Canal Braga vs Vitoria Guimaraes

Sede: Estadio Municipal de Braga es, Braga, Portugal

Hora: 3:30 pm de Portugal. 9:30 am de México. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: GolTV

Braga vs Vitoria Guimaraes en VIVO

El cuadro del Braga ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que quieren pelear por los primeros puestos. En 4 jornadas suman 3 victorias y un empate, con 17 goles anotados y apenas 3 recibidos, por lo que en casa intentarán seguir con esa gran inercia.

Los Arzobispos vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Arouca logrando superarlos 0-6 con doblete de Ricardo Horta y anotaciones de Simon Banza, Vitor Carvalho, André Castro y Diego Lainez.

El cuadro del Vitoria Guimaraes ha empezado la temporada de manera irregular ya que iniciaron con un par de victorias, pero han ligado un par de descalabros, por lo que en esta visita intentarán romper esa pequeña mala racha.

Los Vimaranenses vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Casa Pia Atlético Clube siendo superados 0-1.

Tanto el Braga como el Vitoria Guimaraes saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que los Arzobispos son amplios favoritos al estar en casa y llegar en mucho mejor momento, realmente luce difícil que los Vimaranenses puedan salir «vivos» este sábado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Braga vs Vitoria Guimaraes.

