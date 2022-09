Kylian Mbappé habló sobre Pogba: «Confío en él»

Noticias

Kylian Mbappé, actual jugador del París Saint-Germain, habló este lunes previo al compromiso de este martes de su equipo ante la Juventus por la jornada 1 de la UEFA Champions League.

En uno de los temas, el futbolista del PSG se refirió a uno de los temas más polémicos de la pasada semana en la que el hermano de Paul Pogba reveló que éste le habría hecho brujería.

«Prefiero confiar en lo que me dijo. Me llamó y confío en él porque es mi compañero y es del interés de la selección. Ahora no es el momento de añadir problemas. Estoy bastante desapegado de todo«, dijo Mbappé.

Por otro lado, también se refirió a su relación con Neymar Jr: «Esta es nuestra sexta temporada juntos. Siempre hemos tenido momentos así, con momentos en los que somos los mejores amigos y, a veces, cuando hablamos menos. Pero hay mucho respeto. Tengo un gran respeto por su importancia y el jugador que es«.

Siguiendo por la misma linea, se refirió a quién pateará los penales en el PSG: «El número uno no significa que tengas que tirar penaltis. Hay que saber repartir la tarta y saber poner agua en el vino. Ya veremos mañana pero no hay problema con eso«.

