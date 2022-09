Dinamo Zagreb vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Arranca la actividad de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 este martes 6 de septiembre con un gran duelo donde el Dinamo Zagreb buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa intentando demostrar que pueden competir ante cualquier rival, pero recibirán a un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Maksimir.

Hora y Canal Dinamo Zagreb vs Chelsea

Sede: Estadio Maksimir, Zagreb, Croacia

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Dinamo Zagreb vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Dinamo Zagreb llega en un gran momento al estar dominando la Liga de Croacia donde es líder con 7 victorias y un empate en 8 fechas. El pasado viernes vencieron 3-1 al Rijeka con anotaciones de Lauritsen, Sario Spikic y Mislav Orsic.

Plavi viene avanzando desde la segunda ronda previa de esta Liga de Campeones dejando fuera al Shkupi, así como el Ludogorets en la tercera ronda, mientras que en el Playoff eliminaron al Bodoglimt con global 4-2.

Por su parte, el Chelsea está teniendo una temporada algo irregular en la Premier League donde marchan quintos con 3 victorias, un empate y par de descalabros en 6 duelos. El pasado sábado sufrieron para vencer 2-1 al West Ham con goles de Ben Chilwell y Kai Havertz.

Los Blues inician esta Liga de Campeones con el objetivo de pelear por el título. En la edición pasada se quedaron en cuartos de final, por lo que intentarán, al menos, llegar a esa misma instancia.

Tanto el Dinamo Zagreb como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y sumar sus primeros puntos de la competencia. En los pronósticos los Blues son claros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero Plavi está en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Dinamo Zagreb vs Chelsea.

Dinamo Zagreb vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2022-23

Last modified: septiembre 5, 2022

Etiquetas: Canal Dinamo Zagreb vs Chelsea