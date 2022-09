Champions League 2022-2023

El Chelsea tuvo un durísimo debut en la Champions League 2022-2023 al caer 1-0 en su visita al Dinamo Zagreb de Croacia.

El partido arrancó de manera sorpresiva, dado que a los 13 minutos Mislav Orsic apareció para poner al Dinamo Zagreb al frente, tras eso el Chelsea buscaba el empate, presionaba, pero no eran claros al ataque, mientras el Zagreb esperaba y también tuvo sus buenos minutos buscando el 2-0, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo a los 4 minutos Pierre Emerick Aubameyang la mandaba al fondo, pero en pero un fuera de lugar previo anulaba la jugada, al 56 Ristovski sacaba bombazo que Kepa desvió al poste, el Chelsea se volcó al ataque, pero el empate no llegó.

Así, el Dinamo Zagreb logró sumar sus primeros puntos dejando al Chelsea en blanco en esta fase de grupos de la Champions League. Los Blues visitarán al Fulham el sábado en la Premier League. Dinamo Zagreb 1-0 Chelsea.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Dinamo Zagreb vs Chelsea 1-0 Champions League 2022-23

Last modified: septiembre 6, 2022

Etiquetas: Champions League