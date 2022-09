Ajax vs Rangers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2022-23

Uncategorized

Se abren las emociones de este miércoles 7 de septiembre siguiendo con la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Ajax haga su debut intentando aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita demostrar que son candidatos a superar esta fase, tendrán una buena prueba cuando reciban a un Rangers que intentará hacer un duelo perfecto para aspirar a salir con vida del Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Rangers

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica (Fox Sports en Argentina).

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Ajax vs Rangers en VIVO

El cuadro del Ajax está teniendo una gran temporada en la Eredivisie donde han ganado los 5 partidos que han disputado. El pasado sábado recibieron al Cambuur logrando superarlos 4-0 con doblete de Steven Bergwijn y anotaciones de Devyne Rensch y Mohammed Kudus, con Edson Álvarez como titular y Jorge Sánchez ingresando de cambio.

Ajacieden arranca esta Liga de Campeones con el firme objetivo de, en primera instancia, superar esta fase de grupos y posteriormente competir por cosas importantes en la fase final, aunque realmente luce difícil tras las múltiples bajas que sufrieron en el mercado.

Por su parte, el Rangers está teniendo una temporada algo irregular en la Scottish Premiership donde son segundos. Vienen de un amargo descalabro el pasado sábado siendo aplastados 4-0 en su visita al Celtic.

The Gers ha cumplido logrando llegar a esta fase de grupos de la Liga de Campeones, dado que en la tercera ronda previa remontaron un 2-0 de la ida para vencer 3-2 en el global al Union Saint-Gilloise, pero la campanada llegó en el Play-off cuando se midieron al PSV igualando 2-2 en casa, pero como visitantes se quedaron con el triunfo con solitaria anotación de Antonio Colak.

Tanto el Ajax como el Rangers saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita sumar sus primeros puntos, aunque en los pronósticos Ajacieden es claro favorito por su mayor jerarquía y calidad, sería una sorpresa si The Gears rescata, incluso, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Rangers.

