UFC 279 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Diaz vs Ferguson en Directo?

UFC 279 experimentó un cambio de imagen histórico el viernes por la noche. El evento principal programado de Nate Diaz vs Khamzat Chimaev ya no tendrá lugar después de que Chimaev perdió el peso por 7.5 libras. El presidente de UFC, Dana White, anunció el viernes por la noche que Díaz ahora se enfrentará a Tony Ferguson en el evento principal, también programado para cinco rounds. Ferguson originalmente estaba programado para pelear contra Li Jingliang, lo que ha provocado cambios masivos en la cartelera principal, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Además de Diaz vs Ferguson, White anunció que Chimaev ahora se enfrentará a Kevin Holland en un peso pactado de 180 libras y Jingliang se enfrentará a Daniel Rodríguez (originalmente listo para enfrentar a Holland) también en un peso pactado de 180.

Díaz y Ferguson llegaron al peso welter, lo que abrió la puerta a una reserva entre ellos después de que, según los informes, Díaz dijera que no estaba dispuesto a pelear contra un oponente que no alcanzaba el peso. El par de veteranos se hizo un nombre como peso ligero, pero ha tenido problemas en las últimas salidas. Ferguson subía a 170 después de sufrir una racha de cuatro derrotas consecutivas en el peso ligero. Mientras tanto, Díaz ha hecho campaña en las 170 libras en sus últimas cinco peleas desde 2016, pero tiene un récord de 2-3 en esos concursos.

«Ha sido una noche increíble y una mañana increíble», dijo White en una entrevista con ESPN. «No es una coincidencia que apilemos a muchachos del mismo peso en la misma cartelera en caso de que algo salga mal, pero sí, funcionó.

Obviamente, cuando sucede algo como esto, tienes muchachos que entrenaron para otro muchacho durante mucho tiempo. Lograr que estos muchachos acepten diferentes peleas puede ser un poco difícil a veces, pero los hicimos todos, está todo cerrado».

Holland originalmente estaba programado para un peso pactado de 180 libras y ya estaba en el estadio de béisbol del peso de Chimaev. Li golpeó la balanza en 171 para su pelea de peso welter; mientras tanto, Rodríguez aterrizó en 179 para su pelea de peso intermedio.

El enfrentamiento Chimaev-Holland tiene mucho calor detrás. Según los informes, las dos partes y sus respectivos campamentos tuvieron un altercado físico el jueves, lo que llevó a la cancelación de la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 279. Chimaev y Holland habían intercambiado críticas repetidamente en los meses previos al evento del sábado.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 279?

Fecha: sábado 10 de septiembre

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 279

Cartelera estelar

Tony Ferguson vs Nate Diaz, peso welter

Khamzat Chimaev vs Kevin Holland, peso pactado de 180 libras

Daniel Rodríguez vs Li Jingliang, peso pactado de 180 libras

Irene Aldana vs Macy Chiasson, peso gallo femenino

Ion Cutelaba vs Johnny Walker, semipesados

Cartelera preliminar

Hakeem Dawod vs Julian Erosa, peso pluma

Jailton Almeida -700 vs Anton Turkalj, semipesados

Jamie Pickett -135 vs Denis Tiuliulin, pesos medianos

Jake Collier vs Chris Barnett, pesos pesados

Primeras preliminares

Norma Dumont vs Danyelle Wolf, peso pluma femenino

Alatengheili vs Chad Anheliger, peso gallo

Melissa Martinez vs Elise Reed, peso paja femenino

Darian Weeks vs Yohan Lainesse, peso welter

Cómo ver UFC 279: Diaz vs Ferguson

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 279 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 279 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 279 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 279 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports las preliminares, así como por Fox Premium la cartelera estelar, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 279 en VIVO

Así que estamos listos para una función totalmente sorpresiva y que para nada fue lo que se anunció hace varias semanas, pero esta combinación nos puede ofrecer duelos muy entretenidos con peleadores buscando una oportunidad importante de cara al próximo año.

