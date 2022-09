UFC 279: Irene Aldana vs Macy Chiasson EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Las peleadoras de peso gallo femenino del UFC, Irene Aldana y Macy Chiasson, irán a la guerra este sábado 10 de septiembre en UFC 279 dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Aldana es quizás la última contendiente interesante con 135 libras que no tiene al menos una derrota ante Amanda Nunes. Después de noquear a Ketlen Vieira, realmente parecía estar en la vía rápida hacia una oportunidad por el título, pero luego la derrota de Holly Holm destrozó por completo su impulso. Se recuperó bien la última vez, pero Aldana todavía necesita otra gran victoria para reafirmarse en la mezcla del título. Chiasson tiene talento, pero la campeona de The Ultimate Fighter (TUF) ha tenido problemas para generar un impulso constante. Saltando entre clases de peso, Chiasson tiene un sólido récord en UFC (6-2), pero aún no ha logrado una victoria distintiva. ¿Quizás este es su momento para cambiar eso?

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria para cada mujer:

Irene Aldana

Récord: 13-6

Victorias clave: Ketlen Vieira (UFC 245), Yana Kunitskaya (UFC 264), Bethe Correia (UFC 237), Lucie Pudilova (UFC 228)

Derrotas clave: Holly Holm (UFC Fight Island 4), Raquel Pennington (UFC en ESPN 4), Katlyn Chookagian (UFC 210), Leslie Smith (UFC en FOX 22)

Claves para la victoria: Aldana es una pegadora dura en una división donde eso es bastante poco común. Más que eso, la atleta mexicano es un boxeadora sólida que puede armar combinaciones precisas y manejar la distancia. Últimamente, también le ha ido bastante bien defendiendo los derribos.

En realidad, esta es una pelea bastante comparable a la última pelea de Aldana frente a Yana Kunitskaya. Al igual que Kunitskaya, Chiasson probablemente buscará el clinch. Su mejor oportunidad de victoria consiste en aferrarse a Aldana y evitar los intercambios de boxeo a distancia mientras realiza tiros pequeños.

Al igual que en su última pelea, Aldana tiene que castigar los intentos de sus oponentes de chocar hacia adelante. Aldana debería estar pegando su jab y moviendo sus pies, haciendo que Chiasson trabaje para alcanzarla. En el proceso, Aldana debería buscar alinear su tiro de dinero: ese gancho de izquierda que puede terminar la pelea si aterriza bien.

Macy Chiasson

Récord: 8-2

Victorias clave: Marion Reneau (UFC Vegas 22), Gina Mazany (UFC 235), Pannie Kianzad (Final de TUF 28), Shanna Young (UFC Fight Night 167)

Derrotas clave: Raquel Pennington (UFC Vegas 45), Lina Lansberg (UFC Fight Night 160)

Claves para la victoria: Chiasson es un luchadora dura y agresiva. Ella hace un buen uso de su tamaño y fuerza, intimidando a sus oponentes con presión hacia adelante, combinación de golpes y trabajo de clinch.

El hecho de que escribí cómo Aldana debería contrarrestar los intentos de Chiasson de hacerse con el control no significa que sea la estrategia incorrecta. Chiasson debe tener cuidado de no quedar atrapada en el camino, pero el trabajo de cierre sigue siendo su mejor oportunidad de victoria. No tiene la velocidad ni las habilidades para competir con Aldana en el bolsillo, pero el físico y la experiencia de Chiasson en el peso pluma pueden desempeñar un papel más importante en la distancia corta.

En el clinch, Chiasson hace un buen trabajo con los codos y las rodillas. Una vez allí, ¡ella puede ganar la pelea! Sin embargo, para cerrar la distancia de manera segura, me gustaría ver a Chiasson levantar la pierna y usar el intento de derribo para cerrar la distancia. Alternativamente, podría tomar una página del libro de Nate Diaz, extendiendo sus brazos y asfixiando las manos de su oponente como un método para acercarse.

Irene Aldana vs Macy Chiasson en VIVO

¿Esto podría ser solo un eliminador de títulos?

Ahora que Nunes está de vuelta en la cima, la división de peso gallo una vez más se ve bastante estancada. “La Leona” ya ha derrotado a la mayor parte de la división, pero al menos estos dos son sangre fresca. Dado que Holm perdió su última pelea y Julianna Peña necesita una victoria antes de correr la trilogía, ¿la división está bastante abierta? Ketlen Vieira es la única competencia, y dado que su última victoria fue por decisión dividida, un final o una victoria dominante podría influir en la promoción.

Alternativamente, es una situación extraña para la mujer derrotada. Por un lado, la división está muy abierta, por lo que cualquier peleadora del Top 10 nunca está tan lejos del título en el peso gallo femenino. Al mismo tiempo, la derrota aquí significa dos derrotas en tres peleas para cualquiera de las mujeres, lo que no suele ser material de pelea por el título.

Last modified: septiembre 10, 2022

Etiquetas: Irene Aldana