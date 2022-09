Eredivisie

El Ajax, con Edson Álvarez como titular y Jorge Sánchez ingresando de cambio, se llevó un claro triunfo 5-0 sobre el Heerenveen en la jornada 6 de la Eredivisie 2022-2023.

El partido arrancó de gran manera para el Ajax ya que apenas a los 4 minutos Tadic sirvió a Davy Klaassen que no perdonó el 1-0, 12 minutos más tarde otra vez apareció Tadic ahora tocando para que Kenneth Taylor pusiera el 2-0, justo antes de irnos al descanso Edson Álvarez fue amonestado. Para el segundo tiempo Jorge Sánchez ingresó de cambio y a los 3 minutos Mohammed Kudus ponía el 3-0, Jorge se mantenía participativo y al 59 recibió un gran pase de Edson Álvarez para filtrar a Kudus que no perdonó el 4-0, a pesar del claro dominio ya no hubo más, la goleada no paró ahí ya que al 70 Tadic apareció con su tercera asistencia del día ahora para Brian Brobbey que firmó el 5-0 final. Edson salió de cambio al 60.

Con esta victoria el Ajax arribó a 18 puntos manteniéndose con paso perfecto, mientras Heerenveen perdió su paso invicto quedando sextos con 9 unidades en la Eredivisie. Ajacieden visitará al Liverpool el martes en la Champions League. Ajax 5-0 Heerenveen.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Ajax vs Heerenveen 5-0 Jornada 6 Eredivisie 2022-23

Last modified: septiembre 10, 2022

Etiquetas: Ajax