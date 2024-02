Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

El Manchester United tiene la oportunidad de superar al West Ham United y ocupar el sexto lugar en la tabla de la Premier League 2023-2024 cuando los dos equipos se enfrenten en Old Trafford este domingo 4 de febrero.

Hora y Canal Manchester United vs West Ham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester United vs West Ham en VIVO

Con el Manchester United recuperado casi al máximo de su once inicial, están jugando un fútbol de ataque emocionante una vez más. Pero sus vulnerabilidades en la zaga siguen provocando que Erik ten Hag tenga líneas de preocupación en la cara.

Los Red Devils han concedido al menos dos goles en seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Llegarán al encuentro del domingo contra los Hammers tras una emocionante victoria por 4-3 sobre el Wolverhampton en un clásico de la Premier League el jueves.

Marcus Rashford puso al Manchester United en ventaja ya en el minuto cinco. Rasmus Hojlund añadió ventaja poco después. Pero un penalti polémico en el minuto 71 hizo que los Wolves volvieran al juego con Pablo Sarabia haciendo lo necesario desde el punto.

Lo que siguió fue el tipo de drama que la Premier League ha generado consistentemente a lo largo de los años.

Scott McTominay restableció la ventaja de dos goles del United en el minuto 75 antes de que los Wolves regresaran al juego y restablecieran la paridad a través de Max Kilman y Pedro Neto, con el gol de este último en el quinto minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad.

El United parecía dispuesto a marcharse abatido del Molineux, pero el joven Kobbie Mainoo tenía ideas diferentes. Superando a dos defensores con un poco de habilidad, el adolescente anotó una belleza para ayudar al United a asegurar una merecida victoria.

Mientras tanto, el West Ham empató 1-1 ante el Bournemouth. Dominic Solanke dio a los Cherries la ventaja en el minuto 31, pero James Ward-Prowse devolvió a los hombres de David Moyes al juego al ejecutar un penalti en el minuto 61.

Los Hammers, que actualmente ocupan el sexto lugar en la tabla con 36 puntos, buscarán hacer el doblete de liga sobre el Manchester United, que actualmente les pisa el cuello con 35 puntos.

El West Ham no ha podido vencer al Manchester United en sus últimos 15 partidos fuera de casa en la Premier League.

Predicción Manchester United vs West Ham

El West Ham buscará aprovechar las vulnerabilidades defensivas del Manchester United el domingo. Pero tendrán que tener cuidado con la recuperación de los Diablos Rojos en su forma ofensiva. No hay mucho que diferencie a las dos partes y es probable que compartan el botín al final de este.

Pronóstico: Manchester United 2-2 West Ham

