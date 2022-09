Milán vs Dinamo Zagreb EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de este miércoles 13 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local e imponer su jerarquía al recibir a un Dinamo Zagreb que llega muy motivado listo para salir con el botín de su dura visita a San Siro.

Hora y Canal Milán vs Dinamo Zagreb

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Milán vs Dinamo Zagreb en VIVO

El cuadro del Milán ha empezado de buena manera la temporada en la Serie A dnde es co-líder. El pasado sábado visitaron a la Sampdoria logrando superarlos 1-2 con goles de Junior Messias y Olivier Giroud, a pesar de jugar con 10 desde el 47 por la expulsión de Rafael Leao.

Il Diavolo tuvo un buen debut en la Liga de Campeones, el pasado martes, cuando visitaron al RB Salzburg en un duelo en el que se fueron abajo, pero con gol de Alexis Saelemaekers firmaron el 1-1 final.

Por su parte, el Dinamo Zagreb está marcando el ritmo de la Liga de Croacia donde es líder con 8 victorias y un empate en 9 duelos. El pasado sábado visitaron al HNK Gorica logrando vencerlos con solitaria anotación de Mislav Orsic al 90+2.

Los Croatas tuvieron un debut soñado en la Champions, el pasado martes, cuando recibieron al Chelsea logrando superarlos con solitaria anotación de Mislav Orsic.

Tanto el Milán como el Dinamo Zagreb saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la fase final. Los Rossoneris son claros favoritos al estar en casa, pero los Croatas saldrán decididos a dar un nueva sorpresa en esta Champions League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Dinamo Zagreb.

