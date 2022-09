Canelo vs Golovkin 3: Fecha, Hora, cartelera, Costo PPV, Canales, boletos para la pelea 2022

Box

Después de años de ser pacientes, los fanáticos del boxeo finalmente podrán ver la pelea definitiva entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La pelea se llevará a cabo este sábado 17 de septiembre dentro del T-Mobile Arena, al igual que las últimas dos peleas entre los dos.

Canelo hizo su debut profesional en 2005. Ha sido campeón de cuatro divisiones, Canelo ha vencido a muchos luchadores, incluidos Shane Mosley, Josesito López, Miguel Cotto y Amir Khan. Después de perder ante Floyd Mayweather en 2013, Canelo tiene marca de 15-1-1. Canelo unificó la división de peso súper mediano en solo 11 meses. Su última victoria fue sobre el campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb Plant, en noviembre pasado.

En mayo, Canelo compitió por un título de peso semipesado por segunda vez en su carrera. Frente a Dmitry Bivol, Canelo perdió por decisión unánime.

Golovkin hizo su debut profesional en 2006. Se convirtió en campeón de peso mediano de la AMB (primero interino, luego oficial) en 2010 y campeón de IBO en 2011. El rey de los pesos medianos venció a David Lemieux, Kell Brook y Daniel Jacobs antes de enfrentarse a Canelo.

Desde 2019, Golovkin ha ganado cuatro seguidos. Ganó los títulos de peso mediano de la FIB y la IBO contra Sergiy Derevyanchenko en 2019. Después de dos años fuera del ring, Golovkin peleó contra Ryota Murata en abril. Golovkin ganó por nocaut técnico en el noveno rounds para ganar el título de peso mediano (súper) de la AMB.

Canelo y Golovkin pelearon por primera vez en 2017, y la pelea terminó en un controvertido empate por decisión dividida. Se volvieron a enfrentar en una revancha en 2018, que se retrasó unos meses después de que Álvarez dio positivo por la sustancia prohibida clenbuterol. Canelo ganó por decisión mayoritaria. Recientemente, Canelo firmó un contrato de dos peleas con DAZN y Matchroom para pelear contra Bivol y Golovkin.

¿Cuándo es Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin 3?

Fecha: sábado 17 de septiembre

Hora Cartelera Principal: 7 p.m PT / 10 p.m ET en Estados Unidos. 8 p.m en Centroamérica. 9 p.m en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10 p.m en Bolivia, Cuba, Venezuela, Chile y Puerto Rico. 11 p.m en Argentina, Brasil y Uruguay.

Pelea principal: 2 horas después del inicio de la cartelera principal (aproximadamente)

Canelo se enfrentará a Golovkin por tercera vez el 17 de septiembre. La cartelera principal se transmitirá a las 8 p.m. Hora del Este | 9 p.m en México. Canelo vs GGG deberían llegar al ring alrededor de las 12 a.m. ET | 11 p.m en México, dependiendo de cuánto duren las peleas de la cartelera.

Cómo ver Canelo vs Golovkin 3

Transmisión en vivo en Estados Unidos y Europa: DAZN

Transmisión en vivo en México: TV Azteca, Televisa e ESPN

Transmisión en Latinoamérica: ESPN

La cartelera principal de Canelo vs GGG se transmitirá en DAZN, que mostrará la pelea a través de un formato especial de pago por evento para los Estados Unidos.

Precio Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 PPV: ¿Cuánto cuesta la cartelera?

Suscripción mensual a DAZN: $19,99 en EE. UU., $20 en Canadá, £7,99 en el Reino Unido.

Suscripción anual a DAZN: $99.99 en EE. UU., $150 en Canadá

Debido a que es un evento de pago por evento, la pelea costará $64.99 en los Estados Unidos para los suscriptores actuales y $84.99 para los suscriptores nuevos.

En Canadá, el costo del PPV de DAZN será de $64,99 para suscriptores actuales y de $89,98 para suscriptores nuevos.

Los clientes en el Reino Unido pueden registrarse en DAZN por £ 7.99 por mes. La pelea costará £ 9,99 para los suscriptores actuales y £ 17,98 para los nuevos suscriptores.

En Australia, el costo del PPV de DAZN costará $44.99 AUD para suscriptores actuales y $48.98 AUD para suscriptores nuevos.

Para México será de manera gratuita por TV Azteca y Televisa, mientras que en Latinoamérica se podrá ver por ESPN con suscripción a cable.

¿Dónde será Canelo Alvarez vs. Gennadiy Golovkin 3?

Sede: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada

Canelo vs Golovkin 3 se llevará a cabo dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas. El lugar puede albergar hasta 20.000 personas. Las dos peleas anteriores entre los dos tuvieron lugar dentro del T-Mobile Arena en Las Vegas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Canelo Álvarez vs Golovkin 3?

Los boletos comienzan en alrededor de $ 699, según TicketSmarter.

Los boletos oscilan entre $ 700, $ 800, $ 1,000, $ 1,300, $ 1,500, $ 1,800, $ 2,000, $ 3,000, $ 4,000, $ 5,000 y $ 6,500.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 cartelera de pelea

Canelo Alvarez (c) vs Gennady Golovkin por los títulos supermediano WBA, WBC, IBF, WBO y The Ring

Jesse Rodríguez (c) vs Israel González por el título supermosca del CMB

Diego Pacheco vs Enrique Collazo por el título supermediano WBC USNBC Silver

Ali Akhmedov vs Gabe Rosado por el título supermediano norteamericano de la FIB

Austin Williams vs Kieron Conway por el título internacional de peso mediano de la AMB

Marc Castro vs Kevin Mendoza; Pesos ligeros

Aarón Aponte vs Fernando Molina; Superligeros

Anthony Herrera vs Delvin McKinley; supermosca

Last modified: septiembre 13, 2022

Etiquetas: Canelo Álvarez