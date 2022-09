Villarreal vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de este domingo 18 de septiembre en la jornada 6 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga peleando entre los líderes, pero recibirán a un Sevilla que saldrá decidido a recomponer el camino en su dura visita a la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Sevilla

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Villarreal vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Villarreal ha tenido un buen inicio de temporada demostrando que quieren mantenerse en la pelea por los primeros puestos, pero llegan dolidos, ya que en la jornada pasada cayeron 1-0 en su visita al Betis, eso los dejó con 3 victorias, un empate y una derrota.

El Submarino Amarillo tuvo actividad a media semana en la Conference League donde visitaron al H. Beer Sheva logrando superarlos 1-2 con goles de José Luis Morales y Alejandro Baena.

Por su parte, el Sevilla ha arrancado la temporada de manera complicada, pero llegan justamente de sumar su primer triunfo, dado que en la jornada pasada superaron 2-3 al Espanyol, con doblete de José Ángel Carmona, para colocar sus números en 1-1-3.

Los Nervionenses también tuvieron acción a media semana, pero en la Champions League donde visitaron al Copenhague siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Villarreal como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de competir en los primeros puestos, la temporada apenas inicia, pero saben que cada punto será vital para su objetivo. En los pronósticos el Submarino Amarillo es favorito al estar en casa, pero los Nervionenses irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Sevilla.

