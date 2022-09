AZ Alkmaar vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 18 de septiembre siguiendo con la jornada 7 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el AZ Alkmaar busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita meterse a la pelea por la cima, pero recibirán a un Ajax que saldrá motivado listo para salir con el botín completo de su visita al AFAS Stadion.

Hora y Canal AZ Alkmaar vs Ajax

Sede: AFAS Stadion, Alkmaar, Países Bajos

Hora: 4:45 pm de Países Bajos. 8:45 am de Centroamérica. 9:45 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 11:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

AZ Alkmaar vs Ajax en VIVO

El cuadro del AZ Alkmaar ha tenido una buena campaña manteniéndose en los primeros puestos de la tabla. Después de 6 jornadas suman 4 victorias y par de empates, uno de esos empates fue en la jornada pasada en casa igualando 2-2 ante el Twente.

De Kaasboeren tuvo actividad a media semana en la Conference League donde no tuvieron problemas para aplastar 4-1 al Vaduz con anotaciones de Yusuf Barasi, Sam Beukema, Yukinari Sugawara y Dani de Wit.

Por su parte, el Ajax ha tenido un gran arranque de temporada. En la jornada pasada aplastaron 5-0 al Heerenveen para mantener su paso perfecto al ganar los 6 partidos que han disputado, por lo que intentarán seguir con esa inercia.

Ajacieden viene de un amargo golpe a media semana en la Champions League donde visitaron al Liverpool en un duelo que parecía empatarían a uno, hasta que a un minuto del final les anotaron el 2-1 final.

Tanto el AZ Alkmaar como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que la temporada va tomando forma; en la tabla general encontramos a De Kaasboeren en la cuarta posición con 14 puntos, mientras el equipo de Edson Álvarez es líder con 18 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. AZ Alkmaar vs Ajax.

