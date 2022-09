El dineral que pagaría el Liverpool para sacar a Fede Valverde del Real Madrid

Noticias

El mercado de pases aún no abre, sin embargo, los rumores que genera este no paran. En España, el diario AS reveló que el Liverpool quiere sacar a Fede Valverde del Real Madrid.

No se sabe en qué momento podría ser la oferta, sin embargo, parece ser una operación bastante complicada aunque no imposible. El jugador, en múltiples ocasiones, ha revelado estar bien en Madrid, además de agradecido por la oportunidad de llevarlo a la élite del fútbol donde ha destacado por su gran calidad.

El charrúa empezó su carrera en el Peñarol, sin embargo, con pocos partidos en primera, la directiva merengue se fijó en él aún teniendo pocos partidos en la primera división de Uruguay. Fede, llegó a jugar en las divisiones menores del equipo del Santiago Bernabéu.

Con el paso de las temporadas, Valverde llegó al primer equipo donde se ha ganado un hueco en el once titular de Carlo Ancelotti.

Ahora, después de haberlo ganado prácticamente todo a nivel de clubes, el ex Peñarol ha soñado para reforzar al Liverpool quien estaría dispuesto a pagar hasta 90 millones de euros por el mediocampista.

Parece ser un movimiento bastante complicado, pero recordemos que hace poco Casemiro terminó fichando por el Manchester United por querer tener un nuevo desafío.

Liverpool prepara una oferta de £90M por el mediocampista Uruguayo, jugador del Real Madrid, Fede Valverde (24). [Diario AS] pic.twitter.com/RU9suycQVn — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 25, 2022

