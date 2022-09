Bahrein vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Amistosos

Seguimos con las emociones de la Fecha FIFA este martes 27 de septiembre con dos selecciones que están en un largo proceso rumbo al 2026, ya que Bahréin buscará demostrar su crecimiento y aprovechar al máximo este duelo donde recibirá a Panamá que también tendrá esta gran oportunidad de mostrar su mejor fútbol en Riffa.

Hora y Canal Bahrein vs Panamá

Sede: Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain

Hora: 11:00 am de Panamá y México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVMax

Bahrein vs Panamá en VIVO

La selección de Bahréin milita en Asia donde es una escuadra que compite, aunque sin poder llegar a las definiciones importantes. Se quedaron fuera en la segunda ronda eliminatoria rumbo al Mundial 2022 y empiezan un nuevo ciclo de cara al 2026 donde esperan que la subida de cupos les beneficie.

Los Guerreros de Dilmun vienen de una derrota el pasado viernes cuando recibieron a Cabo Verde siendo superados 1-2, aunque dejando un buen sabor de boca.

Por su parte, Panamá no consiguió el sueño de llegar al Mundial 2022, pero ya tienen la mente puesta en el 2026 donde Thomas Christiansen buscará culminar con éxito un gran ciclo.

Los Canaleros no han tenido actividad desde el pasado 12 de junio cuando visitaron a Martinica igualando 0-0 por la CONCACAF Nations League.

Tanto Bahréin como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria e ir ganando confianza rumbo a una eliminatoria que será larga y pesada con miras al 2026, pero donde ambos tienen mucha ilusión de hacer un buen papel. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bahrein vs Panamá.

