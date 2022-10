Leeds vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Cerramos la actividad de este domingo 2 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2022-2023, cuando el Leeds United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona baja, pero recibirán al Aston Villa que también saldrá urgido de sumar en su visita al Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Aston Villa

Sede: Elland Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Leeds vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Leeds ha tenido un arranque de temporada irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar par de victorias, par de empates y han caído en otros 2 partidos, por lo que en casa intentarán poner sus números en positivo.

The Whites no ha tenido actividad desde el pasado 3 de septiembre cuando visitaron al Brentford siendo aplastados 5-2.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido una campaña difícil que los tiene peleando en la zona baja, les urge reaccionar si no quieren meterse en problemas de descenso. Ellos suman 2 triunfos, un empate y han caído 4 duelos.

Los Villanos vienen de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando lograron derrotar al Southampton con solitaria anotación de Jacob Ramsey.

Tanto el Leeds como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en la pelea por no caer a la zona baja; en la tabla general encontramos a The Whites en la onceava posición con 8 puntos, mientras los Villanos son quinceavos con 7 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Aston Villa.

Leeds vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Last modified: octubre 1, 2022

Etiquetas: Aston Villa