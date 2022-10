Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 2 de octubre siguiendo con la jornada 9 de la Premier League 2022-2023 con un partidazo de poder a poder, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por la cima, pero recibirán a un Manchester United que saldrá decidido a demostrar que está de vuelta en la cancha del Etihad Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City ha cumplido con un buen arranque de campaña demostrando otra vez que su objetivo es el título. Después de 7 duelos suman 5 victorias y 2 empates, por lo que en casa van con todo.

Los Citizens vienen de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a los Wolves logrando golearlos 0-3 con anotaciones de Jack Grealish, Erling Haaland y Phil Foden.

Por su parte, el Manchester United ha venido con paso ascendente tras un arranque difícil donde perdieron en las dos primeras jornadas, pero ahora ligan 4 triunfos y saben que una nueva victoria los metería de lleno en la pelea por la cima.

Los Red Devils no han tenido actividad desde el pasado 4 de septiembre cuando recibieron al Arsenal logrando vencerlos 3-1 con doblete de Marcus Rashford y uno más de Antony.

Tanto el Manchester City como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por la parte alta de la tabla; en la tabla general encontramos a los Citizens como sublíderes con 17 puntos, mientras los Red Devils son quintos con 12 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 6 de marzo en el Etihad Stadium en la temporada pasada. En aquel choque los Citizens se llevaron el triunfo 4-1 con dobletes de Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez.

Hora y Canal Manchester City vs Manchester United

El juego entre Manchester City vs Manchester United se estará disputando en punto de las 2:00 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 6:00 am del Pacífico y 9:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 7:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 8:00 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 9:00 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 am

La transmisión del partido Manchester United vs Manchester City EN VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido, así como por Telemundo en Estados Unidos y por ESPN en Sudamérica. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la PremierLeague que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión por Streaming será en Paramount+ para México.

Manchester City vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a llevarse la victoria y con ello dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Citizens son favoritos al estar en casa, pero los Red Devils venían en un gran momento que intentarán mantener. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Manchester United.

Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2022-2023

Last modified: octubre 1, 2022

