Zúrich vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2022-23

Abrimos las emociones de la jornada 3 de la Europa League 2022-2023 este jueves 6 de octubre con un gran duelo donde el Zúrich buscará aprovechar su condición de local para tomar un respiro tras el complicado inicio, pero recibirán a un PSV que también saldrá decidido a llevarse las tres unidades en su visita al Letzigrund.

Hora y Canal Zúrich vs PSV

Sede: Letzigrund Arena, Zúrich, Suiza

Hora: 6:45 pm de Suiza y Países Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Zúrich vs PSV en VIVO

El cuadro del Zúrich está viviendo momentos muy complicados siendo último de la Liga Suiza sin conocer la victoria en 9 jornadas. El pasado sábado visitaron al Grasshopper en un duelo donde Antonio Marchesano los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Los Suizos tampoco la han pasado bien en esta Europa League perdiendo los dos partidos que han disputado. Su último choque fue el 15 de septiembre cayendo 2-1 en su visita al Bodo/Glimt.

Por su parte, el PSV ha tenido un buen torneo en la Eredivisie donde marchan terceros a dos puntos del liderato, pero llegan dolidos, ya que el pasado sábado visitaron al Cambuur sufriendo una increíble derrota 3-0.

Los Granjeros únicamente han disputado un partido en esta Liga Europea y fue en la jornada 1, el 8 de septiembre, igualando en casa 1-1 ante el Bodo/Glimt, mientras que su duelo ante el Arsenal de la fecha 2 tuvo que ser pospuesto.

Tanto el Zúrich como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras su irregular momento, no hay margen de error ahora que estamos por entrar a la segunda mitad de la fase de grupos de esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Zúrich vs PSV.

