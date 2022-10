Omonia vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2022-23

Europa League

Buen partido tendremos este jueves 6 de octubre abriendo la fecha 3 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el Omonia busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero tendrá una dura prueba al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Tsirio Stadium.

Hora y Canal Omonia vs Manchester United

Sede: The Tsirio Stadium, Limassol, Chipre

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Omonia vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Omonia está teniendo una temporada irregular en la Liga de Chipre donde marchan cuartos con 3 victorias y par de derrotas, aunque vienen de un buen triunfo el pasado sábado superando 0-2 al Doxa Katokopias con anotaciones de Bruno Souza y Roman Bezus.

El Trebol de tres Hojas ha tenido un desempeño complicado en esta Liga Europea donde ha perdido en los dos partidos que han disputado. Su último choque fue el 15 de septiembre cayendo 2-1 en su visita a la Real Sociedad.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una temporada irregular en la Premier League donde marchan sextos, pero cuando parecía que venían mejorando con 4 triunfos seguidos sufrieron un escandaloso descalabro el pasado domingo siendo aplastados 6-3 por el Manchester City.

Los Red Devils también han tenido un desempeño irregular en esta Europa League con una victoria y una derrota. Su último choque fue el 15 de septiembre logrando vencer 0-2 al Sheriff con anotaciones de Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.

Tanto el Omonia como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la fase final, aunque la realidad es que los Red Devils son claros favoritos, pero habrá que ver como recuperan la confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Omonia vs Manchester United.

