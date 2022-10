Feyenoord vs Twente EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eredivisie 2022-2023

Eredivisie

Abrimos las emociones de este domingo 9 de octubre siguiendo con la jornada 9 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Feyenoord busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, sin embargo recibirá a un Twente que llega motivado listo para salir con vida del De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs Twente

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 7:30 am de México. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Feyenoord vs Twente en VIVO

El cuadro del Feyenoord ha cumplido con una buena temporada siendo uno de los protagonistas, sin embargo en la jornada pasada sumaron un amargo empate 1-1 en su visita al NEC, eso los dejó con 5 victorias, par de empates y un descalabro.

De club van het volk tuvo actividad a media semana sumando un amargo empate 2-2 en su visita al Midtjylland en un choque que ganaban 0-2 con goles de Sebastian Szymanski y Orkun Kokcu.

Por su parte, el Twente ha tenido una buena temporada intentando competir con los líderes por cosas importantes. Ellos cosechan 5 victorias, un empate y un par de derrotas en 8 duelos.

The Tukkers viene de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Vitesse logrando superarlos 3-0 con goles de Joshua Brenet, Virgil Misidjan y Gjis Smal.

Tanto el Feyenoord como el Twente saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán por la victoria que los consolide entre los líderes; en la tabla general encontramos al equipo de Santiago Giménez en la cuarta posición con 17 puntos, mientras la visita es quinta con 16 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Twente.

