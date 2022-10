[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Shakhtar vs Real Madrid 1-1 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

El Real Madrid alcanzó a rescatar un milagroso empate 1-1 «visita» al Shakhtar por la jornada 4 de la Champions League 2022-2023 en Polonia.

El aprtido arrancó con ligero dominio del Real Madrid que tenía la posesión pero sin poder generar real peligro, hasta que al 18 Karim Benzema sacó bombazo pero justo a las manos de Trubin, los minutos pasaban sin mucha claridad, al 36 Rodrygo intentaba, al 41 Fede Valverde intentaba desde fuera del área, pero al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 1 cuando Mykhaylichenko sorprendió con un centro que Mendy no alcanzó para que Oleksandr Zubkov no perdonó de cabeza para poner el 1-0, eso obligó al Real Madrid a adelantar lineas, pero al 64 Traoré reventó el poste quedándose cerca del segundo, los Merengues se fueron con todo, pero el empate no llegaba, cuando parecía que no había más apareció Antonio Rudiger al 90+5, con asistencia de Toni Kroos, para firmar el 1-1 final.

Con este empate el Shakhtar arribó a 5 puntos manteniéndose en la pelea por la fase final, mientras Real Madrid es líder con 10 unidades en esta Champions League. Los Merengues tendrán que dejar esto atrás muy rápido ya que el domingo disputarán El Clásico ante el Barcelona en LaLiga. Shakhtar 1-1 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Shakhtar vs Real Madrid 1-0 Champions League 2022-23

Last modified: octubre 11, 2022

