Feyenoord vs Midtjylland EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

Se abren las emociones de este jueves 13 de octubre siguiendo con la jornada 4 de la Europa League 2022-2023 con un partidazo donde el Feyenoord buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que perfile su boleto a la fase final, pero recibirán al Midtjylland que necesita sorprender en su visita a De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs Midtjylland

Sede: Stadion Feijenoord, Rotterdam, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Star+ en Estados Unidos.

Feyenoord vs Midtjylland en VIVO

El cuadro del Feyenoord está teniendo una buena temporada en la Eredivisie donde marchan cuartos, pero a solo tres puntos de la cima. El pasado domingo lograron un gran triunfo 2-0 sobre el Twente con goles de Orkun Kokcu y Dávid Hancko, con Santiago Giménez como titular.

Por su parte, el Midtjylland está teniendo una temporada algo irregular en la Liga de Dinamarca donde marchan quintos, lejos de la cima. Vienen de un buen triunfo el pasado domingo doblegando 0-1 al AGF con solitaria anotación de Anders Dreyer.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado jueves en el MCH Arena de Dinamarca por la jornada 3 de esta Liga Europea. En aquel choque el Feyenoord tomó ventaja 0-2 con goles de Sebastian Szymanski y Orkun Kokcu, pero en el segundo tiempo el Midtjylland reaccionó y con goles de Gustav Isaksen y José Carlos Ferreira firmaron el 2-2 final.

Tanto el Feyenoord como el Midtjylland saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final de esta Europa League dentro del sector F donde De club van het volk es líder con 4 puntos, pero la competencia está muy cerrada ya que los Lobos,la Lazio y el Sturm también suman 4 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Midtjylland.

Feyenoord vs Midtjylland EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2022-23

