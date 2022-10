Joan Laporta: “El árbitro no pitó un penalti y en Milán fue escandaloso”

Noticias

El Barcelona quedó prácticamente eliminado de la UEFA Champions League 2022-23 después de empatar en la última jornada ante por 3-3 ante el Inter de Milán en el Spotify Camp Nou.

Este viernes, Joan Laporta, presidente del club blaugrana, habló para el canal Barça TV, y habló sobre las posibilidades que tiene su club para pasar de ronda en el máximo torneo internacional.

“Contra el Bayern pudimos sacar un buen resultado. El árbitro del VAR no pitó un penalti a Dembélé y en Milán fue escandaloso…”, empezó diciendo el máximo dirigente de la entidad azulgrana.

“No nos gustó el arbitraje, es una evidencia, pero si hubiéramos marcado lo hubiéramos tenido más fácil. Hice lo que tenía que hacer, lo hablé con la UEFA, pero no se puede dar marcha atrás. La próxima vez habrá que marcar más goles”, sigue criticando.

Laporta también aclaró que el Barça no está muerto: “Este Barça está vivo, estamos muy ilusionados. No es cuestión de esperanza. El Inter juega antes contra el Bayern y ya sabremos si tenemos posibilidades pasar a octavos o no”.

