Mundial Femenil

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 15 de octubre en la jornada 2 del Mundial Femenil Sub-17 2022, cuando México busque mejorar tras un decepcionante debut, saben que no tienen margen de error, necesitan sorprender al medirse a España que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del DY Patil.

Hora y Canal México vs España

Sede: Estadio DY Patil, Navi Mumbai, Maharashtra, India

Hora: 9:30 am de México. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN y Nue9ve

Streaming: Vix+

México vs España en VIVO

La selección de México llega a este Mundial como la vigente subcampeona de la categoría, sin embargo su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha saldrán a «matar o morir» si no quieren quedar eliminadas desde este arranque.

Las Tricolores no la pasaron nada bien en su debut el pasado miércoles cuando se midieron a China en un duelo en el que fallaron sus oportunidades y eso les costó muy caro cayendo derrotadas 1-2.

Por su parte, España es la vigente campeona de la categoría y es una de las máximas favoritas a llevarse otra vez el titulo, pero saben que la competencia apenas esta iniciando.

La Furia Roja tuvo un buen debut el pasado miércoles cuando se midieron a Colombia en un duelo cerrado donde parecía que se mantendría el empate 0-0, hasta que al 85 apareció Jone Amezaga para darle la victoria a las europeas.

Tanto México como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y dar un paso rumbo a la fase final. En los pronósticos La Furia Roja es favorita, sin embargo las Tricolores saldrán a «matar o morir», además querrán tomar revancha de la Final perdida en el 2018. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs España.

México vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Femenil Sub-17 2022

