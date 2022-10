Serie A

Gran partido nos espera este sábado 15 de octubre siguiendo con la jornada 10 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Torino busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a una Juventus desesperada por ganar y respirar en su visita al Stadio Olimpico.

Hora y Canal Torino vs Juventus

Sede: Stadio Olimpico, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Torino vs Juventus en VIVO

El cuadro del Torino ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso, pero llegan con 4 partidos sin triunfo, eso los tiene con 3 victorias, par de empates y 4 descalabros.

El Toro viene de un milagroso empate en la jornada pasada cuando recibieron al Empoli en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90 Sasa Lukic apareció para firmar el 2-2 final.

Por su parte, la Juventus ha tenido una temporada decepcionante y una prueba fue la derrota de la jornada pasada 2-0 a manos del Milán, eso los dejó con 3 victorias, 4 empates y un par de duelos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League sufriendo una histórica derrota 2-0 en su visita al Maccabi Haifa, con lo que quedaron virtualmente eliminados.

Tanto el Torino como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Toro en la décima posición con 11 puntos, mientras la Vecchia Signora marcha octavo con 13 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Juventus.

Torino vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2022-2023

Last modified: octubre 14, 2022

Etiquetas: Canal Torino vs Juventus