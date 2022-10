Sampdoria vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2022-2023

Serie A

Buen partido tendremos este lunes 17 de octubre siguiendo con la jornada 10 de la Serie A 2022-2023, cuando al Sampdoria busque aprovechar su condición de local intentando sumar su primer triunfo, pero tendrá una misión muy dura al recibir a la Roma que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Roma

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Marassi, Génova, Liguria, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Sampdoria vs Roma en VIVO

El cuadro de la Sampdoria ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos desesperados por levantarse en casa. En 9 jornadas apenas suman 3 empates y han caído derrotados en 6 ocasiones.

Blucerchiati viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia en un duelo en el que se fueron abajo al 32, pero al 72 Filip Duricic apareció para poner el 1-1 final.

Por su parte, la Roma ha tenido una buena campaña, aunque si tiene aspiraciones europeas saben que necesitan mantener el paso. En la jornada pasada sufrieron para vencer 2-1 al Lecce para colocarse con 6 victorias, un empate y han caído en un par de ocasiones.

La Loba tuvo actividad a media semana en la Europa League donde visitaron al Betis logrando un buen empate 1-1 con gol de Andrea Belotti.

Tanto la Sampdoria como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Blucerchiati en la última posición con 3 puntos, mientras La Loba es sexto con 19 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Roma.

