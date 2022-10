Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 22 de octubre en la jornada 13 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para llevarse un triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Manchester United que saldrá decidido a demostrar que está para vencer a cualquier equipo en su dura visita a Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha tenido una buena temporada viniendo a más, aunque saben que si quieren pelear por los primeros puestos hay poco margen de error. Después de 10 duelos suman 6 victorias, par de empates y han caído derrotados en otros 2 partidos.

Los Blues vienen de un amargo empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Brentford en un choque que dominaron, pero tuvieron que conformarse con un 0-0 final.

Por su parte, Manchester United ha tenido un torneo bueno «a secas» con Erik Ten Hag intentando reconstruir al plantel. En 10 jornadas han sumado 6 triunfos, un empate y han perdido en 3 choques.

Los Red Devils vienen de un grandísimo triunfo a media semana cuando recibieron al Tottenham logrando vencerlos 2-0 con goles de Frederico Rodrigues y Bruno Fernandes, en duelo donde Cristiano Ronaldo se quedó en la banca.

Tanto el Chelsea como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Blues en la cuarta posición con 20 puntos, mientras que los Red Devils son quintos con 19 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 28 de abril en la temporada pasada en Old Trafford. En aquel choque Marcos Alonso puso al frente a los Blues, pero Cristiano Ronaldo apareció para firmar el 1-1 final.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester United

El juego entre Chelsea vs Manchester United se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido, así como por ESPN en Sudamérica y por Telemundo en Estados Unidos. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la PremierLeague que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. En Streaming se podrá ver en Paramount+ para México.

Chelsea vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a consolidar su buen momento y demostrar que están para cosas importantes. En los pronósticos los Blues son muy ligeros favoritos al estar en casa, pero los Red Devils llegan motivados listos para quedarse con el botín completo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester United.

