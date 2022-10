Premier League 2022-2023

Manchester United, sin Cristiano Ronaldo que cumple un castigo interno, logró un milagroso empate 1-1 ante el Chelsea en la jornada 13 de la Premier League 2022-2023.

El partido arrancó con ligero dominio del Manchester United que apretaba en toda la cancha, al 9 Luke Shaw sacaba disparo que pasaba apenas por un lado, poco a poco la tónica cambió y el Chelsea pasó a tomar la posesión de la pelota, al 28 Marcus Rashford fallaba un mano a mano ante Kepa, al 39 Aubameyang intentaba, pero después de 45 minutos había realmente poco que contar para un 0-0 parcial.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía trabado, Manchester United otra vez intentaba ir al frente sin embargo no había ideas, otra vez poco a poco el Chelsea empezó a tomar la posesión, al 73 llegó una de las más claras con remate de Trevoh Chaloba que reventó el poste, Bueno Fernandes buscaba ser el referente de los Red Devils, pero el gol no llegaba, hasta que al 85 en un tiro de esquina McTominay terminó cometiendo un penal que Jorginho mandó al fondo para el 1-0, pero cuando parecía que no había más apareció Casemiro para poner el 1-1 final.

Con este empate el Chelsea arribó a 21 puntos en la cuarta posición, justo arriba del Manchester United que se quedó con 20 unidades en esta Liga Premier. Los Blues visitarán al RB Salzburg el martes en la Champions League, mientras que los Red Devils recibirán al Sheriff el jueves en la Europa League. Chelsea 1-1 Manchester United

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chelsea vs Manchester United 1-1 Jornada 13 Premier League 2022-23

