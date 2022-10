Cremonese vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2022-2023

Serie A

Abrimos las emociones de este lunes 24 de octubre siguiendo con jornada 11 de la Serie A 2022-2023, cuando el Cremonese busque aprovechar su condición de local intentando sumar su primer triunfo, se juegan la vida al recibir a una Sampdoria que también saldrá a «matar o morir» en su visita al Giovanni Zini.

Hora y Canal Cremonese vs Sampdoria

Sede: Giovanni Zini Stadium, Cremona, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Cremonese vs Sampdoria en VIVO

El cuadro del Cremonese está viviendo momentos complicados, aunque en la jornada pasada igualaron 2-2 ante el Spezia, eso los dejó con 4 empatados y 6 descalabros, en casa saben que no pueden seguir dejando puntos.

El equipo de Johan Vázquez tuvo actividad a media semana en la Copa de Italia donde tomaron un respiro al vencer 4-2 al Modena con doblete de Leonardo Sernicola y goles de David Okereke y Félix Afena-Gyan, con el mexicano siendo titular.

Por su parte, la Sampdoria no puede presumir una mejor temporada la estar hundidos con 3 empates y 7 derrotas, uno de esos descalabros llegó en la jornada pasada cayendo en casa 0-1 ante la Roma.

El Blucerchiati también tuvo acción en la Copa de Italia a media semana en un duelo que parecían perder 1-2 ante el Ascoli, hasta que al 118 Francesco Caputo firmó el 2-2 con el que se fueron a penales para llevarse la victoria 9-8.

Tanto el Cremonese como la Sampdoria saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento difícil que viven; en la tabla general encontramos al Grigiorossi en el penúltimo lugar con 4 puntos, justo arriba de Blucerchiati que es último con 3 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cremonese vs Sampdoria.

Cremonese vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2022-2023

Last modified: octubre 23, 2022

Etiquetas: Canal Cremonese vs Sampdoria