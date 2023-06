Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con la actividad de la última jornada de la Serie A 2022-2023 este domingo 4 de junio con un duelo de trámite, donde el Napoli buscará despedirse de su afición con una victoria continuando con los festejos por su título, pero tendrán que recibir a la Sampdoria que ya está descendido e intentará irse con un buen sabor de boca en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Sampdoria

Sede: Estadio Diego Armando Maradona, Napóles, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Napoli vs Sampdoria en VIVO

El cuadro del Napoli cumplió con una gran temporada logrando proclamarse campeón de la competencia después de que en 37 jornadas sumaran 27 victorias, 6 empates y apenas 4 descalabros, así que en esta última fecha intentarán irse con el triunfo.

Gli Azzurri viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia en un duelo que ganaban 1-2 con doblete de Victor Osimhen, hasta que al 84 los igualaron a dos.

Por su parte, la Sampdoria es la otra cara de la moneda con una temporada terrible que los tiene condenados a descender a la Serie B tras sumar apenas 3 triunfos en 37 duelos, con 10 empates y 24 juegos perdidos.

Blucerchiati viene de un agridulce empate ante el Sassuolo en la jornada pasada pasada cuando perdían 1-2 en 11 minutos, hasta que un autogol al 78 puso el 2-2 final.

Tanto el Napoli como la Sampdoria saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello despedir la Serie A con el pie derecho, aunque ya sin nada que pelear; Gli Azzurri es líder y campeón con 87 puntos, mientras que Blucerchiati es último con 19 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Sampdoria.

Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Serie A 2022-23

Last modified: junio 3, 2023

Etiquetas: Canal Napoli vs Sampdoria