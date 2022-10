Unión Berlín vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2022-23

Europa League

Partido de «vida o muerte» tendremos este jueves 27 de octubre en la jornada 5 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el Unión Berlín busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los ponga cerca de la clasificación, pero recibirán a un Braga que necesita salir con vida de su visita al Stadion An der Alten Försterei.

Hora y Canal Unión Berlín vs Braga

Sede: Stadion An der Alten Försterei, Oberschöneweide,, Köpenick, Berlín, Alemania

Hora: 6:45 pm de Alemania. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Unión Berlín vs Braga en VIVO

El cuadro del Union Berlín ha sido la sorpresa en la Bundesliga donde marcha como líder en solitario después de 11 jornadas, sin embargo vienen de un amargo descalabro en la jornada del pasado domingo cayendo 2-1 en su visita al Bochum.

Die Eisernen ha tenido una actuación irregular en esta Europa League donde suman par de victorias y par de derrotas, pero en su último duelo lograron vencer 1-0 al Malmo con solitaria anotación de Robin Knoche al 89.

Por su parte, el Braga esta teniendo una gran temporada en la Primeira Liga donde marchan como sublíderes. Vienen de un buen triunfo el pasado sábado doblegando 0-2 al Estoril con goles de Almoatasembellah Mohamed y Vitor Carvalho.

Los Arzobispos han tenido una actuación algo agridulce en esta Liga Europea al sumar 2 victorias, un empate y una derrota. En la jornada pasada firmaron una amarga igualada 3-3 en su visita al Union Saint-Gilloise en un duelo que ganaban 1-3.

Tanto el Union Berlín como el Braga saben de la importancia de este partido dado que llegan peleando por la segunda plaza, el ganador saldrá muy fortalecido rumbo a la última jornada, mientras que el perdedor, incluso, podría quedar eliminado. Habrá que ver si Diego Lainez puede volver a la acción tras varias semanas en la banca. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Unión Berlín vs Braga.

