Qatar vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Buen partido tendremos este jueves 27 de octubre en un amistoso internacional rumbo al Mundial 2022, cuando Qatar, el anfitrión, continué su preparación en esta recta final, tendrá una buena prueba cuando se midan a Honduras que querrá demostrar su calidad y saldrá con todo a la cancha del Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

Hora y Canal Qatar vs Honduras

Sede: Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, Marbella, Málaga, España

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Honduras. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC

Qatar vs Honduras en VIVO

La selección de Qatar está a solamente unos días de su debut en el Mundial 2022 el 20 de noviembre ante Ecuador, también compartirá grupo con Senegal y Países Bajos. Se ha preparado por años para esta competencia con el objetivo claro de superar, al menos, la fase de grupos, pero para ello es vital el llegar a punto y esta última fase de preparación marcará la pauta.

Los Cataríes tuvieron actividad apenas el pasado domingo en La Rosaleda donde se midieron a Guatemala logrando superarlos 2-0.

Por su parte, Honduras todavía está iniciando un nuevo proceso tras su fracaso de no poder ir al Mundial 2022, de la mano de Diego Vázquez esperan volver a ser competitivos, aunque todavía sin recibir confirmación definitiva.

Los Catrachos vuelven a la acción tras no jugar desde el pasado 27 de septiembre venciendo 2-1 a Guatemala, mientras que en 3 días se medirán a Arabia Saudita en otro amistoso.

Tanto Qatar como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de aprovechar al máximo este enfrentamiento, aunque la realidad es que están en situaciones muy distintas con los Cataríes a unos días de iniciar su participación en el Mundial 2022, mientras que la H enfocados en el 2026. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Qatar vs Honduras.

Qatar vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Last modified: octubre 26, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional