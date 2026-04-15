Betis vs Braga EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Europa League 2025-26

Europa League

¡Andalucía se rinde al sueño europeo! Este jueves, el Betis recibe al Braga en una vuelta de Cuartos de Final que promete ser de infarto y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras el empate a uno en Portugal, los béticos tienen la mesa servida en casa para meterse a semis por segundo año al hilo, sin embargo los Portugueses saldrán a morir en la raya.

Aunque el Betis solo ha ganado uno de sus últimos diez partidos, incluido el 1-1 ante el Osasuna el domingo pasado, en Europa se transforman: ya le dieron la vuelta al Panathinaikos con un 4-0 y hoy quieren que La Cartuja sea una fiesta verdiblanca.

Pero mucho ojo con los ‘Arzobispos’ del Braga. Son el equipo con más porterías a cero en esta Europa League y vienen de vencer al Arouca en su liga. Su problema es cuando salen de casa, donde han perdido nueve de sus últimos once duelos de eliminación directa. El Betis tiene la jerarquía, pero el Braga tiene el orden.

¿Podrá Álvaro Fidalgo guiar al Betis a la victoria o el muro portugués silenciará Sevilla?

Nuestro pronóstico: Un partido cerrado, de ajedrez táctico. Gana el Betis 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 15, 2026