Cádiz vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2022-23

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 29 de octubre en la jornada 12 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los saque de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que llega dolido, obligados a llevarse el botín en su visita al Nuevo Mirandilla.

Hora y Canal Cádiz vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia y Venezuela. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Cádiz vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Cádiz ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en la zona de descenso obligados a reaccionar en casa si no quieren rezagarse. Después de 11 jornadas apenas suman un triunfo, 4 empates y han caído derrotados en 6 ocasiones.

El Submarino Amarillo viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando fueron aplastados 5-1 por el Rayo Vallecano, tras sufrir las expulsiones de Isaac Carcelén y Rubén Alcaraz.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una buena campaña en términos generales viniendo a más. En la jornada pasada lograron un gran triunfo 1-2 sobre el Betis, con doblete de Antoine Griezmann, para colocarse con 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Los Colchoneros vienen de un durísimo golpe a media semana en la Champions League donde recibieron al Bayer Leverkusen en un duelo que empataron 2-2 y con ello quedaron eliminados, pero lo realmente doloroso llegó al 90+6 con un penal que Yannick Carrasco falló.

Tanto el Cádiz como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en el penúltimo puesto con 7 puntos, mientras que los Colchoneros son terceros con 23 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Atlético de Madrid.

