Sevilla vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2022-23

Gran partido tendremos este sábado 29 de octubre siguiendo con las emociones de la jornada 12 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Rayo Vallecano que llega listo para dar la sorpresa en su dura visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Sevilla vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una campaña realmente complicada muy lejos de sus aspiraciones. En la jornada pasada visitaron al Real Madrid siendo claramente superados 3-1 para colocarse con par de victorias, 4 empates y 5 descalabros.

Los Nervionenses tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Copenhague logrando vencerlos 3-0 con goles de Youssef En-Nesyri, Isco y Gonzalo Montiel, aunque están eliminados de la pelea por la clasificación.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media tabla, pero saben que no pueden aflojar en una competencia muy dura. Después de 11 fechas suman 4 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

Los Rayistas vienen de una gran victoria en la jornada pasada donde recibieron al Cádiz logrando aplastarlos 5-1 con doblete de Florian Lejeune y goles de Isaac Palazón, Álvaro García y Sergio Camello.

Tanto el Sevilla como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los dirigidos por Jorge Sampaoli en la posición 16 con 10 puntos, mientras que los Rayistas son décimos con 15 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Rayo Vallecano.

