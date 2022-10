Arabia Saudita vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Este domingo 30 de octubre tendremos un gran partido amistoso a unas semanas de arrancar el Mundial 2022, cuando Arabia Saudita busque seguir afinando detalles, tendrá una buena prueba cuando se midan a Honduras que querrá demostrar su calidad en la cancha del Al Nahyan Stadium.

Hora y Canal Arabia Saudita vs Honduras

Sede: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 8:30 am de Honduras. 9:30 am de México y 11:30 am de Argentina. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TVC

Arabia Saudita vs Honduras en VIVO

La selección de Arabia Saudita está ya en el cierre de su preparación de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo 22 de noviembre ante Argentina, posteriormente se medirá a Polonia y cerrará ante México, por lo que sus rivales seguramente estarán muy al pendiente de este duelo.

Los Árabes vienen de vencer 1-0 a Macedonia el pasado sábado, mientras que el domingo de la próxima semana se medirán a Islandia, ya en la recta final de la preparación.

Por su parte, Honduras no consiguió el objetivo de llegar al Mundial 2022, por lo que están en un nuevo proceso de cara al 2022, aunque pensando antes en la Liga de Naciones y Copa Oro del próximo año.

La H viene de un amistoso el pasado miércoles donde se midieron a Qatar siendo superados 1-0, aunque seguramente les sirvió para afinar detalles y seguir mejorando con jugadores que apenas están iniciando su historia con la selección.

Tanto Arabia Saudita como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones querrán aprovecharla al máximo, aunque la obligación está del lado de los Árabes que son los que se preparan para el Mundial, mientras que para los Catrachos el objetivo está en aprovechar al máximo para seguir mejorando. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arabia Saudita vs Honduras.

