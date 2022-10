Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido tendremos este domingo 30 de octubre en la jornada 14 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United busque tomar un respiro aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir a un West Ham que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs West Ham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:15 pm de Reino Unido. 9:15 am de Centroamérica. 10:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia y Venezuela. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs West Ham en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña irregular. En la jornada pasada lograron un milagroso empate 1-1 en su visita al Chelsea con gol de Casemiro al 90+3, eso los dejó con 6 victorias, 2 empates y 3 descalabros.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde no tuvieron problemas para golear 3-0 al Sheriff con anotaciones de Diogo Dalot, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el West Ham también ha cumplido con una temporada irregular peleando en media tabla, aunque vienen de un buen triunfo el pasado lunes doblegando 2-0 al Bournemouth para colocarse con 4 victorias, 2 empates y 6 descalabros.

Los Hammers también tuvieron actividad a media semana, pero en la Conference League, donde recibieron al Silkeborg logrando vencerlos con solitaria anotación de Maniel Lanzini.

Tanto el Manchester United como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en al pelea por sus objetivos en los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la sexta posición con 20 puntos, mientras los Hammers son décimos con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs West Ham.

