Jake Paul vs Anderson Silva EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Desde que ingresó al mundo del boxeo profesional, Jake Paul no ha dejado de llamar la atención. Ahora que está listo para un enfrentamiento con la leyenda de UFC Anderson Silva el sábado 29 de octubre por la noche, Paul enfrenta lo que debería ser la prueba más dura de su joven carrera.

Hora y Canal Paul vs Silva

Sede: Gila River Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Cuba. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Canal: ShowTime PPV en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Jake Paul vs Anderson Silva en VIVO

Silva es el primer oponente al que se enfrenta Paul que entrará al ring con un récord de boxeo profesional, sin contar la revancha de Paul con Tyron Woodley. De hecho, Silva tiene una victoria sobre el ex campeón mundial Julio César Chávez, lo que demostró cuán capaz es el ex campeón de peso mediano de UFC de usar su movimiento poco ortodoxo para poner nerviosos a sus oponentes dentro del ring de boxeo.

Paul viene de un brutal nocaut sobre Woodley en su revancha. Luego estaba listo para enfrentar a Tommy Fury solo para que esa pelea fracasara por segunda vez.

Muchos pensaron que los manejadores de Paul buscarían mantenerlo alejado de Silva, un peleador más grande, hábil y prolífico que cualquiera que Paul haya enfrentado hasta la fecha. Pero se ha tomado el riesgo y ahora Paul buscará dar un gran paso adelante y demostrar que continúa desarrollando las habilidades necesarias para hacer ruido como un boxeador serio.

En otra parte de la cartelera, el prospecto en ascenso Ashton Sylve, de 18 años, vuelve a la acción cuando se enfrenta a Braulio Rodríguez en el peso superpluma. Sylve está invicto en 7-0 con los siete terminando en un nocaut. Recientemente rechazó otras promociones importantes para unirse a Paul’s Most Valuable Promotions en algo sorprendente para la comunidad del boxeo. Ahora, busca dar el siguiente paso en su desarrollo contra Rodríguez, quien tiene marca de 20-4 como profesional pero no ha peleado desde 2019.

A continuación se muestra la cartelera completa

Cartelera y probabilidades

Jake Paul -230 vs. Anderson Silva +190, peso crucero (8 rounds)

Ashton Sylve vs. Braulio Rodríguez, súper pluma (8 rounds)

Alexandro Santiago vs. Antonio Nieves, peso gallo (10 rounds)

Uriah Hall vs. Le’Veon Bell, peso crucero (4 rounds)

Chris Avila vs. Dr. Mike Varshavski, peso crucero (4 rounds)

Predicción Paul vs Silva

Inicialmente yo estaba entre los que sentían que Paul debería mantenerse alejado de Silva. Pero hay un montón de pequeñas cosas que empiezan a sobresalir cuando realmente miras la pelea. Paul ha mejorado claramente pelea tras pelea, no hay forma de que alguien pueda argumentar legítimamente lo contrario y ser tomado en serio. Como casi cualquier peleador joven con solo cinco peleas en su carrera, todavía hay muchas áreas en su juego que aún necesitan trabajo, pero parece ser muy fácil de entrenar.

Paul también tiene una de esas cualidades de «lo tienes o no lo tienes» en su poder de pegada. Puedes verlo en sus peleas y boxeadores legítimos que han trabajado con él también lo han dicho. Paul puede golpear.

Es posible que Silva sea demasiado astuto para Paul, pero creo que Silva caerá en su tendencia a ser lindo con su defensa, lo que puede funcionar y frustrar a los oponentes. Pero contra Paul, creo que se atrapará entre las cuerdas y Paul tiene la disciplina para trabajar con el cuerpo en lugar de cazar cabezas. Eso, a su vez, abrirá algunos tiros limpios a un mentón que ya no es lo que solía ser. Busque el final de Paul en los rounds intermedios

Pick: Jake Paul vía KO rounds 4-6

octubre 29, 2022

Anderson Silva