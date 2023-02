Jake Paul vs Tommy Fury EN VIVO Cobertura Online por Internet Pelea Box 2023

Box

El día de la pelea finalmente esta aquí, y el espectáculo de Jake Paul está llegando a la ciudad para ser dueño de Internet. Esta vez, la pelea es en el extranjero en el Diriyah Arena en Diriyah, Arabia Saudita. Dado que la pelea es en los Emiratos Árabes Unidos, será un especial del domingo en lugar del sábado por la noche. Paul se enfrentará a Tommy Fury en una pelea que se ha estado gestando durante bastante tiempo. Este es el tercer intento de subir al ring a estos dos luchadores, y esperemos que esta vez escuchemos el sonido de la campana para comenzar la pelea con ambos hombres mirándose fijamente desde el otro lado del ring.

Paul está llegando a este combate como el favorito, y con razón. Ha sido más activo, y aunque su nivel de competencia ha sido mucho mayor, eso no quita que los haya derrotado, ya sea por nocaut o por decisión. En octubre, Paul luchó contra la leyenda de las MMA Anderson Silva y obtuvo una victoria por decisión en ocho asaltos. En esa pelea, Paul realmente necesitaba pensar en eso y rápidamente descubrió que no sería un nocaut en un carrete destacado contra un tipo como Silva, por lo que armó combinaciones y mostró algunas habilidades. Anotó una caída en la pelea, pero nada dañó gravemente a Silva. La lección aprendida aquí fue que todas las peleas no van a ser fáciles, y al aumentar el nivel de competencia, se necesitará mucho trabajo para lograr un nocaut.

En esta lucha contra Fury, Paul debe usar su experiencia para abrumar al joven británico. Aunque Fury tiene un físico cincelado que le ha valido cierta notoriedad en los reality shows, Paul necesita trabajar su cuerpo temprano y duro para quitarle el oxígeno a Fury. No pasará mucho tiempo hasta que caigan las manos, lo que le permitirá a Paul ejecutar algo arriba como esa gran mano derecha.

Si miras a Fury, pensarías que es un modelo para alguna importante compañía de moda. Tiene la apariencia y el cuerpo para modelar, pero no es tan fuerte en el ring. Aparte de eso, es el hermanastro del campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury. En su última pelea contra Daniel Bocianski en abril, Fury no hizo nada especial, pero aseguró la victoria por decisión. En algunos intercambios a lo largo de la pelea, se vio incómodo e inseguro de sí mismo, pero hizo lo suficiente para asegurar la victoria. Su padre, John, estuvo presente en la última pelea de Fury y procedió a quitarse la camisa e intercambiar bromas con Paul, que estaba en primera fila. Fury está muy por encima de su cabeza, incluso si Paul no ha tenido muchas peleas. Las victorias de Fury provienen principalmente de oponentes sin victorias en su historial, y no ha compartido el ring con nadie creíble, incluso si ya habían pasado su mejor momento como Paul.

Fury necesita ganarse el respeto de Paul desde el principio y golpearlo con algo que hará que Paul lo piense dos veces. No sé si Fury posee ese tipo de poder, pero si lo tiene, tendrá que establecer su dominio al principio de la pelea. Si Fury necesita depender únicamente de las habilidades de boxeo, entonces debe poder establecer el jab izquierdo, girar a la derecha de Paul tanto como sea posible y evitar que entre en ritmo.

Aunque esta pelea es solo de ocho rounds, Paul demostrará que sus habilidades están en dos niveles diferentes. Paul presionará a Fury desde el principio y lo obligará a pelear. Aquí es donde Fury cometerá errores y se abrirá cuando no tenga que hacerlo.

Predicción: Jake Paul por nocaut técnico en el séptimo asalto.

